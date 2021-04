Roma, dall’Europa League un tesoro di oltre 80 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I tifosi sognano dopo la vittoria di Amsterdam. Vincere l’Europa League sarebbe un risultato storico per la Roma, ma anche una boccata d’ossigeno enorme per le casse del club.

Stando a quanto scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini), se i giallorossi arrivassero fino in fondo alla competizione europea, portandosi a casa la coppa, arriverebbero nelle classe del club 25 milioni complessivi, più il denaro del market pool e la quota del ranking.

Il vero bonus, però, oltre partecipazione alla Supercoppa Europea, è proprio l’ingresso in Champions, che garantirebbe a bilancio, in totale, almeno un’ottantina di milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport