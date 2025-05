Friedkin decide: virata su Allegri

Roma trattiene il fiato. Mentre i Friedkin sorvolano l’Italia e atterrano a Fiumicino in piena elezione papale, tra comignoli e voli tracciati online, cresce l’attesa per quello che potrebbe essere il colpo di scena che cambierebbe il volto della panchina giallorossa: Massimiliano Allegri alla guida della Roma.

Il tecnico livornese è nella Capitale da un paio di giorni, ufficialmente per seguire l’amico Jannik Sinner agli Internazionali di tennis. Ma la coincidenza temporale con l’arrivo dell’aereo presidenziale dalla Svizzera, via Milano, ha scatenato i sospetti. I Friedkin restano come sempre avvolti in un riserbo assoluto, ma la sensazione è che qualcosa si stia muovendo.

Un sogno chiamato Max

Allegri rappresenta il sogno di buona parte della tifoseria romanista. Il suo profilo è di quelli che infiammano: esperienza, spessore, capacità di ottenere risultati anche senza una rosa da Champions. A Torino ha lanciato giovani come Soulé e Huijsen, e a Roma troverebbe terreno fertile con talenti come Konè, Soulè, Baldanzi e Pisilli.

Fino a qualche settimana fa, i dubbi principali riguardavano il progetto tecnico da offrirgli. Ma oggi, con la Roma pienamente in corsa per il quarto posto, le prospettive sono cambiate. L’ingresso in Champions potrebbe essere la chiave per convincere Allegri, che accetterebbe solo in presenza di un piano serio, ambizioso e duraturo.

La strategia Friedkin e il nodo futuro

Dan Friedkin ha già dimostrato di prediligere mosse silenziose ma ad alto impatto. È stato lui a chiudere l’accordo con Ranieri a Londra prima dell’annuncio, ed è ancora lui che, nell’ultima visita romana, ha dato l’addio a Daniele De Rossi. Non è un caso se ogni suo arrivo è diventato sinonimo di cambiamento.

Ora, dopo i tentativi a vuoto con altri profili (Ancelotti in primis) e gli interessamenti per Gasperini, Pioli, Fabregas e persino Xavi, il nome che resta forte sul taccuino (e presente nella lista consegnata da Ranieri) è proprio quello di Max. Anche Milan e Napoli ci pensano, ma se la Roma si prende la Champions, le gerarchie possono cambiare.

Trigoria aspetta la fumata bianca

Nel frattempo, a Trigoria vige il silenzio assoluto. Nessun indizio concreto, ma tanti segnali. Le radio della Capitale non parlano d’altro, i social brulicano di teorie e incroci di voli. C’è persino chi sogna l’annuncio già dopo la sfida con l’Atalanta, con il simbolico passaggio di consegne da Ranieri ad Allegri.

Il dado, forse, non è ancora tratto. Ma una cosa è certa: se la Roma vuole rilanciarsi tra le grandi d’Europa, servono scelte forti. E quella di affidare la panchina a Massimiliano Allegri sarebbe senza dubbio una di queste.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero