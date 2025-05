Ranieri, doppio tesoro: ora la rosa vale 90 milioni in più

Chi trova Ranieri, trova un tesoro. Anzi, due. Il primo è quello umano e sportivo: un condottiero che ha ridato entusiasmo a una piazza depressa, trasformando una squadra allo sbando in un gruppo coeso che adesso sogna la qualificazione Champions. Il secondo, forse meno romantico ma altrettanto importante, è quello economico. Perché con Ranieri la Roma non ha solo risalito la classifica: ha anche visto lievitare il valore della rosa.

I numeri parlano chiaro. Dopo il disastroso avvio con Juric — appena due punti sopra la zona retrocessione a metà novembre — Ranieri ha inanellato diciannove risultati utili consecutivi, riportando la Roma in corsa per l’Europa che conta. Ma, nel frattempo, ha anche fatto schizzare in alto le quotazioni di molti giocatori.

Secondo i dati di Transfermarkt, dalla sconfitta contro il Como del 15 dicembre (ultima battuta d’arresto in campionato) a oggi, la rosa ha guadagnato circa 90 milioni di euro in valore complessivo. Se alcuni innesti invernali hanno mantenuto stabile il proprio prezzo, molti altri sono cresciuti sensibilmente.

Tra le sorprese, spiccano Celik (da 5 a 10 milioni), Shomurodov (da 4 a 10 milioni) e Angeliño, che ha guadagnato circa 5 milioni grazie a un rendimento costante nel 2025. Solo questi tre garantiscono alla Roma un incremento di almeno 15-20 milioni.

Il caso più clamoroso, però, resta Mile Svilar: il portiere belga, valutato 17 milioni a dicembre, oggi tocca quota 45. Prestazioni da top europeo che hanno attirato l’interesse di diversi club, ma la Roma lo considera incedibile. Si lavora al rinnovo, con un ingaggio adeguato alla sua nuova dimensione. Discorso simile per Manu Koné: acquistato per 18 milioni, già a dicembre valeva 30, oggi sfiora i 40.

E non finisce qui. Ndicka ha incrementato il suo valore di 10 milioni, mentre Cristante, Mancini e Pisilli si sono rivalutati o hanno consolidato le proprie quotazioni. Dovbyk e Soulé, invece, hanno ritrovato i livelli pre-crisi, dimostrando che la fiducia e la stabilità possono fare miracoli.

Insomma, Ranieri non ha solo salvato la stagione della Roma. Ha trasformato una squadra depressa in una macchina da punti e una società in possesso di un capitale tecnico cresciuto esponenzialmente. Altro che traghettatore: questo Ranieri è un vero moltiplicatore di valore.

Fonte: La Repubblica