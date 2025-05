Svilar non aspetterà il club: “Rinnovo, ora o mai più”

Svilar non farà aspettare i tifosi. Nemmeno il club. Vuole che la telenovela sul suo rinnovo si chiuda — in un modo o nell’altro — prima della fine del campionato e dell’inizio del mercato. A scriverlo è l’edizione odierna de La Repubblica (M. Juric).

Il portiere belga prima dell’ultima partita di campionato deciderà se rimanere o andare via. Non vuole arrivare all’avvio del calciomercato ancora in bilico. Ma a Trigoria la strategia sul portiere belga ancora non è chiara: rinnovo o cessione, questo è il dilemma. Tanto più che la corsa al quarto posto è ancora aperta e la differenza — soprattutto finanziaria — tra giocare o non giocare la Champions il prossimo anno è enorme.

La volontà di entrambe le parti è quella di continuare insieme, ma serve una strategia per sedersi al tavolo del rinnovo. Quel passo, però, la Roma non l’ha ancora fatto. Una schiarita potrebbe arrivare direttamente dai Friedkin, attesi nella Capitale nelle prossime ore. In calendario c’è l’annuncio del nuovo allenatore, con la speranza che sia anche il momento per sciogliere altri nodi. Compreso quello di Mile Svilar.

Fonte: La Repubblica