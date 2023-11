L’agente di Marcos Leonardo: “E’ pronto a partire, il prezzo è fissato. La Roma? Chiedete a Pinto…”

AS ROMA NOTIZIE – Dal “Social Football Summit” che si sta svolgendo in questi giorni a Roma, arrivano le parole di Rafaela Pimenta, procuratrice sportiva che ha curato anche la trattativa per Marcos Leonardo quest’estate.

Proprio sull’attaccante del Santos, la Pimenta si è espressa così a domanda specifica su un interesse ancora attuale dei giallorossi: “Sarebbe una domanda da fare alla Roma, ci sarà Tiago Pinto oggi pomeriggio”.

“Quello che posso dire è che il giocatore è pronto a partire e stavolta c’è un prezzo fissato, non ci sarà bisogno di trattative lunghe, è stato raggiunto il giusto accordo col Santos. Doveva restare quest’estate per una serie di motivi, ha fatto tutto quello che doveva fare in Brasile per aiutare la squadra e ora è pronto per partire”.