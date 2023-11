Smalling compie 34 anni, gli auguri della Roma (FOTO)

NOTIZIE AS ROMA – Giornata di festa per Chris Smalling. L’inglese, ancora fermo ai box per un problema tendineo al ginocchio, compie oggi 34 anni.

Il centrale difensivo è arrivato alla Roma nel 2019 prima in prestito e poi a titolo definitivo dal Manchester United. Con la maglia giallorossa ha giocato 146 partite segnando 10 gol e fornendo 4 assist ai compagni.

Nella Capitale ha anche vinto la storica Conference League nel 2022 da protagonista. La società giallorossa, sui propri profili social gli fa gli auguri: “Buon compleanno, Chris!”.