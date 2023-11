Lukaku avvicina Theate alla Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Josè Mourinho si gode il ritorno a Trigoria di Romelu Lukaku, reduce dal poker in nazionale, con il belga che potrebbe aiutare l’allenatore anche sul fronte del mercato.

E’ cosa ormai risaputa che a gennaio la Roma dovrà acquistare un difensore, molto probabilmente in prestito, per rimpolpare un reparto arretrato ridotto all’osso dall’infortunio di Smalling. La partenza di Ndicka per la Coppa d’Africa a fine dicembre farà il resto.

Per questo a Trigoria si sta lavorando all’arrivo di Arthur Theate, 23 anni, ex difensore del Bologna che sta trovando poco spazio nel Rennes. Il mancino ha rotto con l’allenatore Genesio tanto da essere escluso in 3 delle ultime 4 gare, ha voglia di tornare in Italia e di non perdere l’Europeo.

L’ipotesi Roma lo affascina, la presenza di Big Rom aiuta. Il Rennes, infatti, dopo lo “scippo” di Matic ha ricucito il rapporto in questi mesi e sembra disponibile al prestito. La carta Lukaku può aiutare Pinto a concludere positivamente un affare che permetterebbe alla Roma di avere un alternativa anche a sinistra.

Fonti: Leggo / Corsport / Il Messaggero