“Potrebbe restare”, “Andrà via, ecco perchè”. I giornali si dividono sul futuro di Mourinho

AS ROMA NEWS – L’intervista rilasciata ieri al Tg1 della Rai ha riacceso le voci sul futuro di Josè Mourinho e il suo possibile addio alla Roma al termine del suo contratto, in scadenza a giugno 2024.

Ieri con le parole del tecnico si è scritta una nuova pagina di questo capitolo, con le dichiarazioni di Mou che lasciano spazio a ogni possibile soluzione. “Se resto alla Roma? Non lo so, è tutto aperto”, il pensiero espresso dal tecnico ai microfoni dell’emittente pubblica.

Ma quale sarà davvero il futuro dello Special One? I giornali sembrano dividersi tra chi è ancora possibilità sul rinnovo dell’allenatore (“Guai a dare per definitivamente finito il matrimonio tra Mourinho e la Roma“, scrive Il Tempo. “Aspetta la Roma, e così resiste e rilancia“, l’interpretazione de Il Messaggero) e chi invece afferma con certezza come il rapporto sia destinato a concludersi.

Ne è certo il quotidiano La Repubblica che oggi titola: “Le lamentele sulla rosa e gli arbitri: ecco perché Mou non resterà”. Nell’articolo viene raccontato come il rapporto con Dan Friedkin si sia logorato in questi tre anni per una serie di motivi.

Al presidente non sono piaciute certe esternazioni pubbliche dello Special One, come quelle all’indirizzo degli arbitri o nei confronti di Rick Karsdorp, fino ad arrivare alle continue lamentele sulla rosa a disposizione. “Per queste ragioni, a meno che nell’incontro avvenuto tra le parti a Setubal l’estate scorsa non siano stati presi accordi al momento sconosciuti, noi riteniamo che non ci sarà rinnovo“, conclude il giornale.

