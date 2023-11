Renato Sanches, nuovo problema muscolare: è in dubbio per l’Udinese

AS ROMA NEWS – Renato Sanches di nuovo ai box. Sembrava tutto pronto per vederlo in campo domenica contro l’Udinese dopo gli scampoli di gara con Lecce, Slavia Praga e Lazio (in totale 44 minuti).

E invece il centrocampista portoghese si è fermato di nuovo: ieri Sanches non si è allenato con il gruppo e ha svolto dei controlli a Trigoria che hanno evidenziato un problema muscolo tendineo che andrà valutato in queste ore.

Impossibile fare previsioni sul portoghese, di sicuro la sua presenza contro i friulani è a forte rischio. La speranza è che la nuova problematica sia di lieve conto. Già oggi se ne saprà di più.

Se il portoghese dovesse marcare visita anche nell’allenamento odierno, sarebbe inevitabile temere un nuovo forfait. L’ennesimo di una stagione di fatto mai cominciata.

Fonte: Il Messaggero