GIALLOROSSI IN NAZIONALE – Dybala in tribuna nella vittoria dell’Argentina sul Brasile, 20 minuti per Paredes. Due assist per Zalewski

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Vittoria prestigiosa dell’Argentina sul campo del Brasile nel match valido per la qualificazione al prossimo Mondiale, che passa grazie alla rete di Otamendi messa a segno a metà della ripresa. Partito dalla panchina Leandro Paredes, subentrato a venti minuti dalla fine. Solo tribuna invece per Paulo Dybala.

Hanno giocato titolare invece sia Edoardo Bove nel 2 a 2 dell’Italia U21 sul campo dell’Irlanda, che Nicola Zalewski, protagonista del 2 a 0 della Polonia sulla Lettonia: per l’esterno giallorosso due assist, uno per Frankowski e l’altro per Lewandowski. Il giocatore è stato poi sostituito al 78′.

Assist anche per Azmoun nel 2 a 2 dell’Iran sul campo dell’Uzbekistan. Gioca un tempo Celik nel pareggio della Turchia sul campo del Galles (1-1): il terzino è subentrato in campo all’inizio della ripresa.