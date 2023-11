MOURINHO: “Non so se resterò alla Roma. Ho parlato con Friedkin, ma non di rinnovo. Terza finale? Io dico di provare” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – José Mourinho ha rilasciato un‘intervista in esclusiva ai microfoni della Rai: uno stralcio dell’intervento del tecnico giallorosso è andata in onda questa sera nel corso del Tg1 su Rai Uno. Poi l’intervista sarà trasmessa integralmente venerdì su Tv7. Questa l’anticipazione delle sue parole:

Totti?

“È il numero uno della storia della Roma”.

Sarebbe stato bello collaborare insieme?

“Capisco la domanda ma devo rispondere in modo difensivo, ho anche la fama di essere un allenatore difensivo anche se la mia squadra segna sempre tanti gol. È una questione tra Francesco e la società”.

Dopo Budapest il sogno è Dublino.

“Nella storia della Roma è stata la prima volta disputare due finali europee consecutive, puoi immaginare la difficoltà. E se pensi alle squadre che storicamente hanno giocato tre finali europee di fila, sono sempre squadre mitiche. Io dico di provare”.

Cosa risponde ai tifosi che chiedono se resterà alla Roma?

“Non lo so”.

Ha parlato con i Friedkin?

“L’ultima volta che ho parlato con mister Dan Friedkin è stato 10 minuti dopo la partita con la Lazio ed ero al telefono nel mio ufficio, la settimana scorsa ho parlato con Ryan. Parliamo di oggi e del lavoro di oggi, non di rinnovo”.