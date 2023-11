Calciomercato Roma, Pinto segue McCausland dei Rangers. Per la difesa anche Pirola in corsa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Tiago Pinto sta monitorando con grande attenzione anche il giovane Ross McCausland dei Rangers. L’esterno d’attacco, classe 2002, si sta mettendo in mostra sia in Europa League, che nel campionato scozzese, ottenendo l’interesse di diversi club importanti.

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2024 e questo potrebbe spingere i Rangers a venderlo prima del tempo per non lasciarlo partire a zero. La valutazione si attesta sui 450 mila euro e la Roma sembra essere molto interessata. Su McCausland c’è anche l’Atalanta ma, attualmente, nessuna delle due formazioni italiane si è fatta avanti con concretezza.

Per quanto riguarda la difesa, oltre a Arthur Theate, sul taccuino di Tiago Pinto ci sarebbe anche Lorenzo Pirola della Salernitana. I giallorossi sarebbero pronti a chiedere informazioni sul classe 2002, il quale viene valutato 8/10 milioni di euro.

Nelle scorse settimane anche alcune società estere (soprattutto dal Belgio) si sono interessate, ma non c’è stata l’apertura né da parte del calciatore né dalla Salernitana.

