VIDEO – Mourinho saluta gli studenti: “Un abbraccio a tutti…ma non ai laziali!”

NOTIZIE AS ROMA – José Mourinho regala spettacolo con i suoi video social che riescono sempre a diventare virali.

Lo Special One, in occasione del Social Football Summit 2023 che si sta tenendo allo stadio Olimpico in questi giorni, è stato fermato da alcuni giovani studenti che gli hanno chiesto un rapido saluto a tutta la classe.

Lo Special One non si è tirato indietro, facendolo però con un videomessaggio alla sua maniera: “Un abbraccio a tutti i romanisti della 3D, non ai laziali“, scatenando gli applausi dei presenti. Qui sotto il video.