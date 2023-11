Al Lazeez (CEO Saudi Pro League): “Mourinho in Arabia? Non posso rispondere, ma ci piacciono quelli bravi…”

NOTIZIE AS ROMA – Saad Al Lazeez, vice-chairman e interim Ceo della Saudi Pro League, è stato intercettato allo Stadio Olimpico in occasione del ‘Social Football Summit 2023’ e ha parlato della possibilità di vedere José Mourinho in Arabia Saudita:

“Non posso rispondere, ma ci piacciono quelli bravi. E ce ne sono tanti“, le sue parole ai microfoni dei giornalisti presenti.

Mourinho è in scadenza di contratto con la Roma e la proprietà americana sembra non essere interessata al suo rinnovo. In quel caso un futuro dello Special One in Arabia potrebbe esser molto probabile.