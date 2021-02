L’anniversario in giallorosso di Roma Capitale irrita Lotito

NOTIZIE AS ROMA – L’iniziativa della Roma, che sabato contro la Juventus festeggerà i 150 anni di Roma Capitale con una maglia dedicata, irrita Claudio Lotito. Lo racconta l’edizione odierna de Il Messaggero (E. Bernardini).

L’interrogativo che il presidente si è posto è: perchè la Lazio non ha sulla maglia la scritta celebrativa per i 150 di Roma Capitale? La risposta: non è nel bollettino ufficiale delle celebrazioni del Comune.

Il font è diverso da quello di Roma Capitale e soprattutto non c’è il simbolo. Quella della Roma è stata una libera iniziativa della quale non sarebbe stato informato il Comune di Roma ma solo la Lega di A.

“Assurdo che a rappresentare la città sia la squadra nata dopo dalla fusione di più club e soltanto nel 1927”, scrive il sito Cittaceleste. “Lotito si dovrà far sentire con il proprio marketing, ma state certi che non finirà qui”.

Fonte: Il Messaggero