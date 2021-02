Turone: “Il mio gol annullato contro la Juve? Me lo avrebbero tolto anche con il Var…”

AS ROMA NOTIZIE – Cross di Di Bartolomei, testa di Pruzzo, Falcao non ci arriva ma Turone sì. Poteva essere il gol scudetto, è stato il non-gol più famoso della storia del calcio italiano, scrive l’edizione odierna di Leggo.

Il prossimo 10 maggio saranno 40 anni esatti dalla rete ingiustamente annullata per fuorigioco in Juve-Roma. I giallorossi avrebbero scavalcato i bianconeri e probabilmente avrebbero vinto lo scudetto. Da quel momento er gò de Turone è diventato un simbolo: quello del potere delle squadre del nord.

“Ma mi scoccia essere ricordato solo per questo, ho fatto anche altre cose in carriera – tuona l’ex difensore – è diventata una maledizione”. Turone non si ferma: “Quel gol è sempre stato nei miei pensieri, fu un ingiustizia.

Se ci fosse stato il Var? Me lo avrebbero dato. Anzi credo di no. Perché vedo che lo usano e non lo usano, a volte vanno a vedere e a volte no. Probabilmente non sarebbero andati. La sudditanza psicologica c’era eccome, quando vedevi uno come Agnelli nel sottopassaggio…“. Rincara la dose Falcao: “Fu uno scandalo, nessuno ce lo ha mai spiegato. Ci lasciò una sensazione di impotenza“.

