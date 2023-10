L’Arabia tenta Mourinho. Ma lo Special One aspetta gli sceicchi a Roma…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Arabia Saudita tenta Josè Mourinho. Di nuovo. Dopo l’offerta monstre presentata al tecnico portoghese in estate da 96 milioni di euro in tre anni, rispedita al mittente dopo la promesse fatta di restare ancora a Roma, i sauditi sono pronti a bussare ancora alla porta dello Special One.

E stavolta Mou potrebbe non chiudere. Perchè il suo contratto con il club giallorosso è ormai in scadenza, e al momento non c’è stato alcuna proposta di rinnovo da parte dei Friedkin. Per questo motivo il futuro del portoghese potrebbe essere lontano dalla Capitale, ma anche dall’Europa.

Le dichiarazioni di Carlo Nohra, Responsabile della Saudi Pro League e ospite ieri del Festival dello Sport, spingono in tale direzione: “Non c’è dubbio che il cosiddetto “Ronaldo effect” sia stato eccezionale per noi, ma magari non sarà più ripetuto perché non ci sono tanti Ronaldo in giro. Cerchiamo un altro effetto. Spero che Mourinho potrà avere un impatto altrettanto grande, ma poi anche chi verrà dopo lui e dopo di lui ancora”.

Per ora Mou ha dato appuntamento all’Al-Ahli a fine stagione, quando il suo contratto con la Roma sarà scaduto. E quando sarà più chiaro il destino dell’allenatore, che non chiude a un possibile rinnovo con i giallorossi. A Trigoria Mourinho si trova bene, ama la città, la tifoseria, ma l’ultima parola spetterà ai Friedkin.

Tuto dunque dipenderà dai progetti futuri. Perché, scrive oggi Leggo, a muoversi potrebbe essere l’Arabia stessa verso Roma. L’accordo appena siglato con lo sponsor Riyadh Season, la questione stadio (con l’Europeo appena acquisito) e la necessità di nuovi fondi in serie A potrebbero portare gli sceicchi a investire in Italia. E allora come si dice in questi casi: “Se la montagna non viene a Maometto…”.

Fonti: Leggo / Gazzetta dello Sport