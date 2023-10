Dybala, il ginocchio è sgonfio. E la Joya fissa la data del rientro

NOTIZIE AS ROMA – La grande paura è passata. Paulo Dybala sorride. L’argentino ha passato questo weekend libero a lavorare per tornare in campo il prima possibile. Perchè lo stesso argentino sa benissimo che c’è una Roma con lui in campo e una senza.

Lui e Lukaku devono essere la garanzia di una squadra pronta a tornare in Champions. E per questo l’argentino sa che non c’è tempo da perdere. C’è una data che la Joya ha segnata sul suo calendario: quella del 29 ottobre, giorno in cui si giocherà l’attesissimo Inter-Roma.

La partita si preannuncia rovente, con San Siro pronto a contestare sonoramente il compagno di squadra Lukaku. Dybala vuole esserci. E se fino a qualche giorno fa c’era scetticismo sul suo possibile recupero per quella data, ora l’ottimismo cresce.

Il ginocchio sinistro, quello che lo aveva fatto piangere a Cagliari spaventando anche Mourinho, è sgonfio. Oggi Paulo sarà visitato nuovamente dai medici di Trigoria, e se tutto andrà bene comincerà la seconda fase del recupero. Dybala salterà sicuramente il Monza e lo Slavia Praga, e cercherà di guadagnarsi la convocazione per la grande sfida di Milano. Gli restano tredici giorni di terapie, riabilitazione e allenamenti per conquistarsi la prima linea a San Siro. Difficile, ma non impossibile.

Fonte: Corriere dello Sport