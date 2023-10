Roma, è il mese della verità

AS ROMA NEWS – Parte la settimana di avvicinamento a Roma-Monza, la partita che segnerà l’inizio di un ciclo di partite decisivo per la stagione giallorossa e che indirizzerà parecchio i destini di Mourinho e i suoi ragazzi.

Gli occhi oggi saranno puntati su Trigoria, dove si attende il ritorno in gruppo, da un giorno all’altro, di Smalling, Llorente e Renato Sanches. Per Pellegrini e Dybala ci vorrà più tempo, con Mourinho che conta di riaverli per il derby, match di metà novembre prima della nuova sosta che segnerà la chiusura di un cerchio.

In mezzo i giallorossi, dopo il Monza, sfideranno Inter, Lecce e due volte lo Slavia Praga in Europa League. La doppia sfida con i cechi segnerà le sorti del girone di coppa: la Roma deve provare a vincere la partita dell’Olimpico, la prima delle due, per poter gestire le energie nella sfida in Repubblica Ceca, che arriverà poco prima della stracittadina.

Un segmento di stagione che dirà tanto della terza Roma di Mourinho, e dopo il quale certamente potrà tracciarsi un primo bilancio stagionale: a quel punto si sarà giocato un terzo del campionato, tre big match (tra cui il derby) e saranno chiare le gerarchie del girone di Europa League.

L’inizio stentato della Roma ha tolto quasi tutti i bonus ai ragazzi di Mou, che ora hanno l’obbligo, se vogliono tornare in Champions, di fare punti contro le grandi, un fattore che è quasi del tutto mancato in queste ultime stagioni che hanno visto i giallorossi oscillare tra quinto e settimo posto mancando puntualmente il ritorno nell’Europa che conta.

