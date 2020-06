L’Ascoli di Bifulco vuole De Rossi in panchina

AS ROMA NEWS – Dopo aver detto addio al calcio giocato, per Daniele De Rossi potrebbe aprirsi molto presto una nuova avventura: quello da allenatore. Nel prossimo futuro dell’ex capitano della Roma potrebbe esserci l’Ascoli.

Stando a quanto racconta l’edizione odierna di Tuttosport (A. Calamaiani), il club marchigiano del nuovo direttore sportivo Bifulco, anche lui fresco di addio dalla Roma, sta pensando a De Rossi per sostituire l’esonerato Guillermo Abascal.

In lizza oltre all’ex centrocampista giallorosso anche un veterano della panchina come Giuseppe Sonnino. La decisione arriverà a breve, per Daniele De Rossi potrebbe cominciare una nuova ed emozionante avventura alla guida dell’Ascoli.

Fonte: Tuttosport