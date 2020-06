Il Lipsia tentenna, su Schick piomba il Milan. E ora la Roma spera nell’asta

ULTIME NEWS AS ROMA – Il Lipsia tentenna. I tedeschi continuano a cercare di tirare sul prezzo di Schick dopo aver deciso di non esercitare il diritto di riacquisto stabilito in 28-29 milioni di euro.

E così ora sull’attaccante ceco si sta inserendo di prepotenza il Milan. Lo riferisce Sky Sport, e lo confermano oggi diversi quotidiani in edicola. Stando a quanto riferisce Il Tempo (F. Biafora), proprio l’ad Fienga ha avuto dei contatti con i rossoneri per una possibile cessione dell’attaccante ceco.

Il Milan dunque entra prepotentemente in corsa per il giovane centravanti ceco che al Lipsia ha vissuto un’ottima stagione. Su Schick ci sono anche diversi club della Premier e addirittura il Real Madrid. Per la Roma dunque non sarà un problema piazzare il suo centravanti. Anzi, i giallorossi ora sperano in un’asta.