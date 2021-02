Serie A, l’Atalanta vince con la Sampdoria 2-0 e si porta al terzo posto con la Juve

NOTIZIE SERIE A – L’Atalanta vince a Genova battendo 2-0 la Sampdoria, e riuscendo così a portarsi al terzo posto a quota 46 punti insieme alla Juventus.

Apre le marcature Malinovskyi sul finire del primo tempo, poi ci pensa Gosens a chiudere i conti al 70′ per il definitivo due a zero. Da segnalare, tra i due gol, anche una rete annullata a Maehle al 50′ per offside.

La Roma quindi, se vuole riconquistare il terzo posto, è obbligata a vincere stasera contro un cliente scomodo come il Milan di Pioli.