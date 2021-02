L’Inter batte il Genoa (3-0) e va in fuga. Torna a vincere il Cagliari, l’Udinese inguaia la Fiorentina

ALTRE NOTIZIE – L’Inter prende il largo. La squadra di Antonio Conte si sbarazza del Genoa col punteggio di tre a zero e va in fuga in testa alla classifica, ora a più sette sul Milan che stasera sarà impegnato sul campo della Roma. La Juve invece scivola a meno dieci.

Partita subito in discesa per i nerazzurri, che passano dopo pochi secondi grazie al gol del solito Lukaku. Raddoppio di Darmian nella ripresa a chiudere il match, quindi Alexis Sanchez fissa il punteggio sul 3 a 0.

Torna a vincere il Cagliari che passa a Crotone col punteggio di 2 a 0: segnano Pavoletti (56′) e Joao Pedro (60′) su rigore. Altro ko per la Fiorentina, prossima avversaria della Roma, sconfitta negli ultimi minuti a Udine, punita da un gol di Nestorovski all’87esimo. La classifica dei viola si fa pericolosa.

Giallorossi.net – G. Pinoli