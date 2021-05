Lazio, è Sarri l’anti-Mou

ALTRE NOTIZIE – Dopo il divorzio inaspettato e improvvisto con Simone Inzaghi, Claudio Lotito sta cercando di convincere Maurizio Sarri a diventare il prossimo allenatore della Lazio.

E stando a quanto riportano oggi diversi quotidiani, l’ex allenatore di Chelsea, Juventus e Napoli sarebbe a un passo dal dire sì alla proposta della Lazio. “Sarri l’anti-Mou”, titola a tutta pagina l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Anche la Gazzetta conferma: solo un milione divide il tecnico dai biancocelesti: si può chiudere a breve.

L’allenatore toscano ha sorpassato tutti gli altri candidati in corsa per la panchina della Lazio, trattativa entrata nella fase decisiva. Dopo gli arrivi di Mourinho, Allegri e Spalletti, un altro grande allenatore si avvicina al ritorno in Italia.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport