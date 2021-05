Roma, Mourinho detta le sue regole

AS ROMA NEWS – Una rosa pronta fin da subito. È questo il desiderio di José Mourinho, scrive l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti). Lo Special One ha chiesto a Tiago Pinto di poter lavorare il prima possibile con i giocatori che faranno parte della sua Roma, acquisti inclusi.

È impossibile pensare di iniziare la preparazione con il gruppo già al completo, ma il tecnico vorrebbe avere a disposizione almeno gli elementi che andranno a comporre l’ossatura della squadra.

Anche per questo la società ha fatto presente ai giocatori che potrebbero essere convocati per le Olimpiadi dalle rispettive nazionali – Ibanez, Fuzato, Villar e Mayoral – che sarebbe opportuno rinunciare alla chiamata per iniziare a preparare dall’inizio una stagione chiave per il futuro.

Dopo due anni in cui la squadra è stata falcidiata dagli infortuni, l’intenzione del club e del nuovo allenatore è quella di non trascurare il minimo dettaglio durante il ritiro estivo: per questo si sta cercando di limitare il più possibile il numero di calciatori che si uniranno alla squadra a ritiro iniziato.

Fonte: Il Tempo