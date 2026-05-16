Lazio, emergenza totale: fuori anche Patric e Motta, in porta gioca Furlanetto

Continua l’emergenza in casa Lazio a poche ore dal derby contro la Roma, in programma domani alle ore 12 allo stadio Olimpico. Maurizio Sarri perde infatti altri pezzi in vista della stracittadina.

Oltre allo squalificato Alessio Romagnoli e all’infortunato Mattia Zaccagni, anche Patric sarà costretto a dare forfait. Il difensore spagnolo si è fermato durante la rifinitura per un problema muscolare e non sarà a disposizione per la sfida contro i giallorossi.

Restano invece da valutare le condizioni di Danilo Cataldi. Il centrocampista sta convivendo con un problema di pubalgia e sosterrà un ultimo provino nel pomeriggio. In caso di esito positivo dovrebbe comunque partire inizialmente dalla panchina.

Ma le cattive notizie per Sarri non finiscono qui. La Lazio dovrà infatti rinunciare anche a Edoardo Motta. Il portiere, arrivato a gennaio dalla Reggiana e diventato titolare dopo l’infortunio di Provedel, salterà il derby a causa di un problema muscolare.

A questo punto sarà Alessio Furlanetto a difendere i pali biancocelesti nella sfida contro la Roma, in un derby che per la Lazio arriva dunque in un momento particolarmente complicato dal punto di vista delle assenze.

Redazione Giallorossi.net