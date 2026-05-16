Roma, allarme Konè: si ferma nella rifinitura, derby a rischio

0
168

A meno di 24 ore dal derby contro la Lazio, arrivano brutte notizie da Trigoria per Gian Piero Gasperini. Nell’allenamento di rifinitura odierno si è infatti fermato Manu Koné, uno degli uomini più importanti del centrocampo giallorosso in questo finale di stagione.

Il francese ha accusato un piccolo problema muscolare e la sua presenza nella stracittadina è ora fortemente in dubbio. Lo staff medico valuterà la situazione nelle prossime ore.

Una situazione che preoccupa particolarmente Gasperini considerando il peso avuto da Koné nel recente rendimento della squadra. Da quando è tornato stabilmente a disposizione, infatti, il centrocampista si è ripreso il cuore del gioco giallorosso, riportando equilibrio, intensità e qualità nella gestione della manovra.

LEGGI ANCHE – Calciomercato Roma, Moretto: “Manu Konè offerto all’Atletico Madrid”

La sua eventuale assenza rischierebbe quindi di complicare ulteriormente i piani della Roma proprio alla vigilia di una partita decisiva nella corsa Champions. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti per capire se Koné riuscirà almeno a strappare una convocazione per il derby dell’Olimpico.

Redazione Giallorossi.net

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!
🟡🔴 Scegli tu cosa leggere Aggiungi Giallorossi.net alle Fonti Preferite di Google per vedere più spesso news ed esclusive sulla Roma. → AGGIUNGICI
Articolo precedenteLazio, emergenza totale: fuori anche Patric e Motta, in porta gioca Furlanetto

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci qui il tuo commento
Inserisci qui il tuon nome