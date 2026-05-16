Roma, allarme Konè: si ferma nella rifinitura, derby a rischio

A meno di 24 ore dal derby contro la Lazio, arrivano brutte notizie da Trigoria per Gian Piero Gasperini. Nell’allenamento di rifinitura odierno si è infatti fermato Manu Koné, uno degli uomini più importanti del centrocampo giallorosso in questo finale di stagione.

Il francese ha accusato un piccolo problema muscolare e la sua presenza nella stracittadina è ora fortemente in dubbio. Lo staff medico valuterà la situazione nelle prossime ore.

Una situazione che preoccupa particolarmente Gasperini considerando il peso avuto da Koné nel recente rendimento della squadra. Da quando è tornato stabilmente a disposizione, infatti, il centrocampista si è ripreso il cuore del gioco giallorosso, riportando equilibrio, intensità e qualità nella gestione della manovra.

La sua eventuale assenza rischierebbe quindi di complicare ulteriormente i piani della Roma proprio alla vigilia di una partita decisiva nella corsa Champions. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti per capire se Koné riuscirà almeno a strappare una convocazione per il derby dell’Olimpico.

Redazione Giallorossi.net