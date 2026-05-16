FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 16 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:55 – Planes resta in corsa per il ruolo di ds

Ryan Friedkin lavora alla nuova area sportiva: sfumata la pista Manna, torna forte il nome di Ramon Planes, ex ds del Barcellona reduce dalla vittoria di campionato e coppa con l’Al-Ittihad. Restano in corsa anche Sogliano, Tognozzi e Tony D’Amico. (La Repubblica)

Ore 9:30 – Roma su Isaque: concorrenza di big italiane e inglesi

La Roma segue con attenzione Isaque, trequartista brasiliano classe 2007 dello Shakhtar Donetsk autore di 7 gol e 7 assist stagionali. Ssul talento brasiliano ci sono anche Inter, Juventus e Milan, oltre a diversi club di Premier League. Acquistato un anno fa per 10 milioni, il suo valore sarebbe già triplicato e lo Shakhtar non intende fare sconti. (Calciomercato.it)

Ore 8:00 – Derby e Internazionali: scatta il maxi piano sicurezza

Roma si prepara a una domenica blindata con circa 70mila persone attese tra derby e Internazionali di tennis, compreso il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il questore Roberto Massucci ha coordinato un imponente piano sicurezza con migliaia di uomini tra polizia, carabinieri, finanza e vigili, supportati anche da controlli aerei con droni. (Il Messaggero)

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