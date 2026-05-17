Roma-Lazio: le ultime sulle formazioni, il probabile risultato e dove vederla in TV

La Roma si prepara al derby contro la Lazio con la Champions ancora nel mirino. Domenica 17 maggio 2026 alle ore 12:00, allo Stadio Olimpico, va in scena la stracittadina valida per la 37ª giornata di Serie A: una partita pesantissima per i giallorossi, che devono vincere e sperare in un passo falso di Juventus o Milan per continuare a inseguire il quarto posto. La Lazio, reduce dalla finale di Coppa Italia persa contro l’Inter, arriva invece con meno obiettivi di classifica ma con il solito carico emotivo che un derby porta con sé.

Le ultime dai campi

QUI ROMA – Gasperini sembra intenzionato a puntare sulla continuità, confermando in larga parte la squadra vista nell’ultima uscita di campionato. In porta ci sarà Svilar, con Mancini, Ndicka ed Hermoso davanti a lui. Sulle fasce spazio a Celik e Wesley, mentre in mezzo è scattato l’allarme Koné: problema muscolare nella rifinitura, pronto El Aynaoui al suo posto. Sulla trequarti ballottaggio tra Soulè e Pisilli, con Dybala pronto a partire dal primo minuto alle spalle di Malen.

QUI LAZIO – Sarri deve fare i conti con diverse assenze pesanti. Romagnoli è squalificato, mentre Motta si è fermato per un problema muscolare: secondo le ultime, in porta dovrebbe toccare a Furlanetto, all’esordio assoluto in Serie A proprio nel derby. In difesa spazio a Marusic, Gila, Provstgaard e Tavares, in ballottaggio con Luca Pellegrini. A centrocampo tornano Rovella, con Basic e Taylor, mentre davanti Zaccagni è out per un problema muscolare: tridente tutto da costruire con Isaksen, Noslin e Pedro in vantaggio su Cancellieri e Dia.

Dove vederla in TV

Roma-Lazio sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, in streaming live e on demand tramite app e sito ufficiale. La partita inizierà domenica 17 maggio alle 12:00; per DAZN la telecronaca sarà affidata ad Andrea Marinozzi, con commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Quote e pronostico

Le quote vedono la Roma nettamente favorita: il successo giallorosso oscilla intorno a 1.50-1.55, il pareggio sale sopra quota 4.20, mentre la vittoria della Lazio si muove tra 5.75 e 6.50. I modelli previsionali assegnano alla Roma circa il 50% di probabilità di vittoria, contro il 23% circa del pareggio e il 27% della Lazio.

Nonostante il favore dei bookmaker, il derby resta partita da maneggiare con i guanti: le analisi spingono verso una gara con pochi gol, con Under 2.5 e No Goal molto considerati. Il risultato più probabile, guardando il quadro delle quote e il momento delle due squadre, è una vittoria di misura della Roma, con punteggio tipo 1-0.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé/Pisilli, Dybala; Malen. All.: Gasperini.

LAZIO (4-3-3) – Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, L. Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)

Assistenti: Peretti – Perrotti

IV uomo: Fabbri

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

Giallorossi.net – G. Pinoli