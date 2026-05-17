MEZZOGIORNO DI FUOCO

Un mezzogiorno che può cambiare una stagione. La 37esima giornata di Serie A, penultima del campionato, mette in scena una domenica ad altissima tensione che rischia di indirizzare in maniera quasi definitiva la corsa Champions. Tutte in campo alle ore 12: Roma, Juventus, Milan e anche Como si giocheranno una fetta enorme del proprio destino europeo in contemporanea, in novanta minuti che promettono emozioni, pressione e colpi di scena.

Gli occhi della Capitale saranno inevitabilmente puntati sul derby dell’Olimpico. Una stracittadina diversa da tutte le altre, strana, surreale per certi versi, a partire dall’orario inconsueto dell’ora di pranzo dopo giorni di polemiche, ricorsi e tensioni istituzionali. Ma soprattutto un derby che pesa tantissimo soltanto da una parte.

La Roma si gioca tutto. Si gioca la possibilità di tenere vivo il sogno Champions, di provare a superare Juventus e Milan, o magari entrambe, e dare un senso completamente diverso a una stagione lunga, prima esaltante e poi tormentata, che però, incredibilmente, può ancora trasformarsi in qualcosa di clamoroso.

L’Olimpico sarà unicamente a tinte giallorosse. La Curva Sud sta preparando una grande coreografia che coinvolgerà anche la Tribuna Tevere, mentre sul fronte opposto la tifoseria laziale ha annunciato la diserzione dello stadio per protesta contro la gestione Lotito. Uno scenario quasi irreale per un derby della Capitale.

La Lazio arriva alla sfida senza reali obiettivi di classifica. La stagione biancoceleste, già pesantemente compromessa, si è chiusa simbolicamente con la sconfitta nella finale di Coppa Italia contro l’Inter e adesso resta soltanto la possibilità di provare a rovinare i piani della Roma. Troppo poco, però, per una squadra che a inizio anno aveva ambizioni ben diverse.

La corsa Champions si giocherà però anche sugli altri campi. La Juventus di Spalletti ospiterà la Fiorentina di Vanoli in una partita che, almeno sulla carta, sembra sorridere ai bianconeri. La Viola non ha più obiettivi concreti, ma i rapporti storicamente tesi tra le due tifoserie potrebbero regalare motivazioni extra ai toscani.

Più complicata invece la trasferta del Milan, atteso a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi. I ragazzi di Allegri arrivano a questa fase del campionato in evidente difficoltà e i rossoblù, pur senza obiettivi di classifica, vorranno chiudere bene davanti al proprio pubblico: se il Genoa farà una partita vera, per il Milan non sarà facile.

Occhio infine anche al Como, forse la squadra meno considerata nella volata ma ancora pienamente dentro i giochi. La formazione di Fabregas ospiterà il Parma, già salvo, e proverà a sfruttare eventuali passi falsi delle rivali.

Sarà una domenica da vivere tutta d’un fiato. Un mezzogiorno di fuoco che può decidere la Champions, cambiare gli equilibri della classifica e trasformare speranze in rimpianti nel giro di poche ore.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini