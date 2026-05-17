Calciomercato, la Roma torna su Zirkzee. Proposto Ndoye, piace a Gasp

È il giorno del derby, ma in casa Roma si guarda già anche al futuro. I giallorossi oggi hanno un solo obiettivo: battere la Lazio e continuare a inseguire il sogno Champions, sperando allo stesso tempo in un passo falso delle rivali dirette. Parallelamente però la società continua a lavorare alla costruzione della squadra della prossima stagione.

Uno dei reparti destinati a essere rinforzati è l’attacco. Gasperini vuole infatti una Roma ancora più offensiva, con più soluzioni e maggiori alternative per il suo sistema di gioco. Secondo quanto riferisce Sportitalia, un nome tornato nelle ultime ore nei radar giallorossi è quello di Joshua Zirkzee.

La Roma ha ripreso informazioni sull’attaccante olandese, in uscita dal Manchester United dopo una stagione complicata. Rispetto a gennaio, inoltre, l’operazione potrebbe diventare economicamente più accessibile. Nei mesi scorsi per Zirkzee servivano circa 35 milioni di euro, ma la valutazione del club inglese potrebbe ora abbassarsi.

Attenzione anche al nome di Dan Ndoye. L’esterno svizzero del Nottingham Forest sarebbe stato proposto alla Roma e rappresenta un profilo particolarmente apprezzato da Gasperini per caratteristiche tecniche e capacità di giocare in un sistema offensivo aggressivo e dinamico. Sul giocatore, però, non ci sono soltanto i giallorossi. Anche l’Inter segue con attenzione Ndoye, pronta eventualmente a inserirsi nella corsa all’esterno svizzero.

Fonte: Sportitalia