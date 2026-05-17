LIVE! Roma-Lazio: le probabili formazioni

È il giorno del derby. Roma e Lazio si affrontano oggi allo stadio Olimpico nella stracittadina valida per la 37esima giornata di campionato, una sfida pesantissima per la corsa Champions e carica di tensione dopo le polemiche degli ultimi giorni.

Gasperini si affida ancora alla coppia Dybala-Malen per continuare a inseguire il sogno europeo. Fischio d’inizio alle ore 12: seguite con noi la diretta testuale di Roma-Lazio con aggiornamenti in tempo reale, formazioni ufficiali e tutte le emozioni del derby.

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALL’OLIMPICO

Ore 10:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Cielo poco nuvoloso sopra l’Olimpico, cancelli aperti e clima al momento tranquillo fuori dallo stadio. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre: nella Roma da sciogliere il rebus Konè oltre al possibile ballottaggio Pisilli-Soulè sulla trequarti.

ROMA-LAZIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Pisilli, Dybala; Malen. All.: Gasperini.

A disp.: –

LAZIO (4-3-3) – Furlanetto; Marusic, Gila, Provstgaard, L. Pellegrini; Basic, Rovella, Taylor; Isaksen, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)

Assistenti: Peretti – Perrotti

IV uomo: Fabbri

VAR: Di Bello

AVAR: Abisso

Giallorossi.net – Andrea Fiorini