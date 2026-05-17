Cristante: “Meritiamo la Champions, Gasperini determinante. Ora manca l’ultimo ostacolo”

Bryan Cristante parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lazio. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla stracittadina appena conclusa allo stadio Olimpico, valida per la 37esima giornata di campionato.

CRISTANTE A DAZN

Grande emozione per voi…

“Siamo contenti. Gioia doppia oggi, ci siamo messi per ora al quarto posto e abbiamo vinto il derby che per noi è sempre fondamentale. Ora manca l’ultimo ostacolo”.

Questo finale di stagione nasce anche dal 3-3 contro la Juventus?

“Parte tutto da inizio stagione. Il mister ci ha dato un modo di giocare diverso. Dal ritiro siamo cresciuti, lo abbiamo sempre seguito. In una stagione lunga ci sta qualche alto e basso. Ora manca una partita, siamo lì dove volevamo essere. A inizio stagione in pochi lo pensavano”.

Gasperini è stato fondamentale per la mentalità: quanto ci credevate a inizio stagione?

“Il mister è stato determinante. Gli siamo indietro da subito. Abbiamo avuto qualche flessione ma lo abbiamo seguito forte fin da subito. Penso che ci meritiamo di essere lì. Manca l’ultimo tassello e quello è fondamentale”.

CRISTANTE IN CONFERENZA STAMPA

Siete a un passo della Champions. Sei entrato nella top ten per presenze nella Roma…

“Sulle presenze, un onore rappresentare questa maglia. La partita l’abbiamo preparata sul campo, abbiamo fatto un’ottima gara”.

Ora torna a dipendere da voi: che significa per voi tornare in Champions?

“Meritiamo di entrare tra le prime quattro, ma non abbiamo ancora fatto niente è tutta da giocare. Abbiamo fatto una grande stagione, ce la meritiamo, ora sta solo a noi”.

Che vorresti dire ai tifosi che vi hanno incitato senza mai mollare?

“Tifosi incredibili, stadio pazzesco anche prima della partita. I tifosi si fanno sempre trovare pronti, dobbiamo solo ringraziarli”.

Che cosa dirai a Stephan El Shaarawy?

“E’ un grandissimo amico, dispiace…fa piacere il tributo dell’Olimpico, è un ragazzo d’oro e un giocatore forte. Gli dico sono grazie”.

Cosa hai detto a Mancini dopo la doppietta?

“Ancora devo vederlo dopo la partita, ma forti abbracci. E’ bello vincere, era una partita fondamentale”.

Redazione GR.net