Sarri: “Fino all’espulsioni avevamo fatto meglio noi. Futuro? Se i piani non collimano meglio separarsi”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, commenta a fine gara la prova dei suoi ragazzi nel derby appena giocato allo stadio Olimpico contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico biancoceleste ai microfoni dei giornalisti al termine della partita:

Sul suo futuro.

“Avevo detto che a giugno avrei deciso sul mio futuro. Facciamo questa partita e vediamo cosa mi dice la società, per ora nessuno mi ha ancora detto nulla. Quest’anno non mi è piaciuto, non sono mai stato ascoltato e non sono felice. Vediamo”.

Sarri sulle gestioni Lotito e De Laurentiis.

“Quella che avevo a Napoli era una squadra di livello assoluto, almeno qualitativamente. Era una squadra che era arrivata a una media di 88 punti stagionali, c’erano basi più solide”.

Sarri sulla sua voglia di restare.

“Uno deve parlare dell’ambiente e separatamente della società: a livello di ambiente, rimarrei. A livello societario… forse se i piani non collimano è meglio separare. Di piani io non ne ho sentiti”.

Cosa le fa più male della partita?

“Abbiamo fatto 60 minuti di buon livello. Abbiamo battuto la punizione del primo gol con Marusic ancora a terra, poi sui due angoli loro hanno attaccato la palla e noi l’abbiamo subita. Se al 65’ abbiamo preso il secondo gol, pensando all’evoluzione della partita. Poi al momento delle espulsioni hanno faticato a rimettersi a posto, ma la Lazio aveva meritato di più”.

Quanto è lontana questa Lazio dall’anno 1 della sua prima Lazio?

“Quella era una Lazio molto più qualitativa, infatti è arrivata seconda. La qualità media della rosa era nettamente più elevata. Poi se sarà l’anno 1 è da vedere il prossimo, perché ci son tanti giocatori in scadenza e altri che devono andare via”.

Questa Coppa Italia era il trofeo più necessario alla società di tutti gli altri?

“In questo momento vincere qualcosa sarebbe stato importante. Ma da mesi parliamo di finale, sembra che si giocasse contro una squadra di basso livello. Ma abbiamo giocato con l’Inter, era più facile perdere che vincere, anche se potevamo fare di più. Bisogna fare un plauso ai ragazzi che sono arrivati in finale, poi abbiamo trovato una squadra ancora più forte di quelle eliminate ed era facile perdere. Però un po’ di rammarico c’è perché potevamo fare una partita più coraggiosa”.

Redazione GR.net