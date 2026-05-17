Roma-Lazio 2-0: le pagelle

La Roma vince anche il derby di ritorno battendo la Lazio per 2 a 0: man of the match per distacco è Gianluca Mancini, autore di una doppietta pesantissima.
Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi allo Stadio Olimpico per affrontare i biancocelesti nel derby valido per la 37esima giornata di campionato:
Svilar 6,5 – La Lazio tira poco in porta, e le rare volte che lo fa non preoccupa Mile.
Mancini 8,5 – Uomo derby. Segna due gol pesantissimi annichilendo la Lazio e facendo sognare i romanisti. Dall’83’ Ziolkowski sv.
Ndicka 6 – Duello con Dia, poi si fa male sul più bello. Peccato. Dal 37′ Rensch 6 – Non incanta come a Parma, ma fa il suo.
Hermoso 6,5 – Un po’ nervoso, ma sempre pulito nelle chiusure.
Celik 6,5 – Comincia largo a destra, poi dopo l’infortunio di Ndicka si sposta dietro e lo fa con la consueta efficacia.
El Aynaoui 7 – Non fa rimpiangere Konè con una prestazione di spessore, abbinando quantità e qualità.
Cristante 7 – Si cala perfettamente nel clima derby. Usa la clava facendo valere il suo strapotere fisico in mezzo al campo.
Wesley 5,5 – Meno brillante del solito. Viene anche espulso per uno scontro con Rovella, e la sua assenza peserà molto contro il Verona.
Dybala 7,5 – Giocate di classe che strappano applausi. Suo l’assist per il secondo gol di Mancini. Dall’88’ Dovbyk sv – Entra e prende subito il palo.
Pisilli 6 – Parte male, poi però da calcio d’angolo disegna l’assist per la testa di Mancini. Non basta però a tenerlo ancora in campo, Gasp lo toglie all’intervallo. Dal 46′ El Shaarawy 6 – Si divora la rete che avrebbe messo la giusta ciliegina sulla torta del suo addio.
Malen 6 – L’uomo più atteso oggi lascia la scena agli altri. Sfiora il gol solo in un’occasione, ma Furlanetto gli dice no. Dall’83’ Soulè sv.
LEGGI ANCHE – Roma, FPF meno pesante: a rischio cessione solo Soulé, c’è l’Aston Villa
GIAN PIERO GASPERINI 7,5 – Sta compiendo un capolavoro: fa due su due nei derby e compie il sorpasso sulla Juventus a una giornata dal termine. Ora serve non fallire il match point a Verona.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
non avrei scommesso 1€ sul sorpasso.
ma non per sfiducia nella Roma, anzi.
ma per la sconfitta in casa della juve con la viola.
per loro è un dramma, e ora hanno il derby…
e per la prima volta negli ultimi anni abbiamo il destino in mano nostra.
❤️🧡💛
non ci è servito lo squallido Genoa
Grande tattica del Mister nonostante il loro anti calcio, peccato per la stupidata di Wesley perché loro cercavano proprio quello. Felice che l’abbia decisa proprio Mancini il loro giocatore più odiato!!… Mancano ancora 90 minuti di lotta ancora non abbiamo conquistato niente!!!… Ora tutti uniti, i veri romanisti e tutti i 🐛 che ora stanno salendo sul carro🤣🤣🤣🐺
FORZA ROMA
Oggi 10 a tutti!!!
Pure ai quelli che
Tagliano l’erba
Dell’Olimpico…
Daje Roma! Daje
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.