Mancini: “Non mi sarei mai aspettato di fare due gol. El Shaarawy ci mancherà, gli vorrò sempre bene”

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Gianluca Mancini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lazio. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla stracittadina appena conclusa allo stadio Olimpico, valida per la 37esima giornata di campionato.

MANCINI A DAZN

Mi dici qualcosa su El Shaarawy? Un pezzo importante dello spogliatoio…
“Stephan è un ragazzo d’oro, non lo devo dire io. Ho avuto la fortuna di giocarci 6 anni insieme. Sempre un professionista serio, si è allenato sempre a mille. Ieri è stato tutto il giorno chiuso dentro di sé, abbiamo rispettato le sue emozioni. Oggi in campo gli dicevo: ‘Vai che fai gol!’. Se lo sarebbe meritato, quando è entrato in campo ha fatto una grande partita. Ci mancherà. Il calcio è così, lo sa anche lui. Quello che ha fatto in questi 10 anni non li cancella nessuno. Sarà sempre casa sua e io gli vorrò sempre un mondo di bene”.

Sei andato ad abbracciare Pellegrini dopo il gol…
“Dentro una stagione ci sono tante cose. Momenti belli, momenti brutti. E fare due gol non me lo sarei aspettato. Al secondo gol non sapevo più che fare. Poi sono andato ad abbracciare Lorenzo, perché ci teneva ad esserci ha avuto un piccolo fastidio e non ha potuto giocare. C’è una grandissima amicizia, un bene fortissimo. Volevo abbracciarlo per farlo sentire con noi, ma lui era con noi”.

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Redazione GR.net

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2 Commenti

  1. E adesso che Mancini ha segnato ancora dove sono tutti i suoi detrattori, quelli che lo criticavano di essere uno dei leader della “banda del sesto posto”? Un condottiero come Mancini sarà difficile trovarlo!..

  2. Mancini è l’anima di questa Roma, non sarà un campione con la palla al piede ,ma di carattere è un numero uno del campo di calcio, una squadra con undici giocatori in campo con il carattere di Mancini vincerebbero tutte le partite.

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