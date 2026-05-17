El Shaarawy: “Emozioni forti, questa società mi ha dato tutto. Non possiamo sbagliare l’ultima”

Stephan El Shaarawy parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Roma-Lazio. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla stracittadina appena conclusa allo stadio Olimpico, valida per la 37esima giornata di campionato.

Dieci anni a Roma. Cosa c’è nel tuo cuore oggi?

“Escono fuori tutte le emozioni. Sono emozioni forti per una società che mi ha dato tantissimo, tutto. Sono cresciuto tanto qui come uomo e calciatore, sono grato. Oggi è stata una grandissima soddisfazione, un grandissimo orgoglio essere qui e ricevere questo saluto”.

Quando avete preparato questa partita avevate la consapevolezza che qualcuno potesse sbagliare?

“C’era la speranza. Noi abbiamo fatto il nostro e sfruttato il passo falso. Ora c’è l’ultima partita, non possiamo sbagliare. Continuiamo così perché ci meritiamo la Champions”.

Redazione GR.net