LIVE! Gasperini: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ora sta a noi. Sono venuto alla Roma per vincere qualcosa di importante”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Lazio, derby valido per la 37esima giornata di campionato e penultimo turno della Serie A 2025/2026. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.
GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA
Il destino è di nuovo nelle mani della Roma, quanto ci deve credere ora la Roma?
“Dobbiamo essere felici. Ora dipende da noi, non dobbiamo più sperare nei risultati degli altri e questo è un vantaggio. La partita di Verona sarà importantissima e difficile. Ora siamo felici di aver vinto il derby, se riusciremo a vincere anche a Verona avremmo fatto qualcosa di straordinario, oltre le aspettative”.
Il primo pensiero che ha avuto quando è finita la partita? A Roma forse ci credeva solo lei…Quanto ha dato lei a questa Roma?
“Ci credevo perchè ho vissuto tanti campionati e sapevo benissimo che la corsa Champions si decide alla fine, e che nel finale diventa un altro tipo di campionato. Ringrazio sempre i giocatori, dal primo giorno di ritiro, stiamo facendo una stagione straordinaria e non solo per i risultati, ma quanto abbiamo costruito nello spogliatoio. Ora ci manca una partita, dobbiamo essere bravi come lo siamo stati nelle 37 partite, e questa sarà una bella sfida. La Champions è ancora da conquistare”.
Mai visto un allenatore così scatenato: lei dica la verità, è venuto per vincere qualcosa di importante?
“Assolutamente sì, mi sono dato 3 anni di tempo. In piazze come questa non puoi stare 10 anni senza vincere. Io mi ero posto la Champions come traguardo. Le squadre sono sostenibili quando ottieni risultati, l’obiettivo è fare squadre forti e giocare per obiettivi alti”.
Quanto è stato importante il pubblico?
“Il pubblico è stato sempre così, lo stadio è sempre sold out. Questo succede in pochissimi posti. Io sono piemontese, scuola Juve, ero il candidato meno adatto per entrare in sintonia con la gente. Penso che la gente mi abbia apprezzato per la mia voglia di fare calcio. Per me aver conquistato la credibilità della gente per me vale più di uno scudetto”.
Due gol di Mancini uguali, sono casualità?
“E’ una cosa straordinaria, lui di gol così ne ha fatti parecchi. Averni fatti due in un derby rimarrà nella storia”.
Vittoria contro una squadra scarica e con meno giorni di riposo?
“Mi dispiace che i tifosi della Lazio non siano venuti, ma è una scelta fatta da tempo e non siamo responsabili. Aver giocato di mercoledì non è un problema, chi gioca le coppe e le finali…sono alibi che non tengono più”.
E’ più felice Gasp o è più arrabiato chi non ha fato di tutto per prenderlo come allenatore?
“Io sono felice qui, con i miei giocatori e con quello che abbiamo fatto”.
Le sensazioni?
“Siamo a un passo, ora dipende da noi. Quando vai oltre le tue aspettative è molto bello. Noi facciamo calcio e dare soddisfazioni alla gente, e io ho visto gente felicissima. Quando fai questo per chi vive per la Roma, abbiamo fatto felici tanta gente. Ora speriamo di farla domenica”.
GASPERINI A DAZN
Allegri si complimenta con Gasperini: “Non era facile fare il lavoro che ha fatto a Roma in un ambiente difficile…”
“Grazie Max. Abbiamo ancora 90 minuti da giocare. Un campionato straordinario, tante squadre in pochi punti. Oggi è stata un’emozione enorme. Siamo felici perché sappiamo che dipende da noi e non da altre squadre. Possiamo raggiungere domenica questo traguardo”.
Aveva speranza e consapevolezza che qualcuno potesse fare un passo falso?
“Ce lo auguravamo ma non era facile. Poi alla fine ha perso la Juventus in casa. Noi eravamo concentrati sulla nostra partita che era molto difficile contro una Lazio di valore e che ha recuperato elementi. Primo tempo di difficolta, poi l’abbiamo sbloccata. Complimenti a questi ragazzi. Ora non dobbiamo farci prendere troppo dall’entusiasmo. Domenica è l’ultimo passo di questa rincorsa incredibile. Dobbiamo festeggiare oggi”.
Questa squadra ha saputo reagire nei momenti di difficoltà e oggi ha dimostrato un grande cuore. Mancini è l’emblema…
“Mancini ha fatto una doppietta in un derby che rimarrà indelebile. Questa squadra ha avuto tanti capitani che ha saputo amalgamare anche i nuovi che sono arrivati. Non ho avuto problemi di nessun tipo. Tutti hanno cercato di dare il massimo. Sono stati rari i momenti difficili, addirittura pensiamo che il 3-3 contro la Juve è stato un momento difficile invece quella è stata una partita che ci ha dato consapevolezza di avere qualità, di fare gol, cosa che nel girone di andata facevamo fatica. In tanti sono andati in gol”.
Proverà a trattenere Dybala?
“Questa è materia della prossima settimana. La fortuna è che qui c’è la proprietà, diventa tutto più facile perché sono in grado di dare risposte sul momento. C’è la volontà della società, del calciatore, sicuramente io sarei molto contento per lui e tanti altri. Abbiamo superato il fatto di avere diversi giocatori in scadenza. Sono stati professionali, hanno dimostrato attaccamento alla Roma. Non abbiamo ancora raggiunto il traguardo ma il giudizio sui ragazzi non cambia”.
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Redazione GR.net
Fermate quest’ uomo e’ senza controllo! Grande Gasperini numero uno!
Mister grande ma ora devi sapere fare qualcosa che pochi allenatori riescono a fare a Roma.. frenare l’entusiasmo.
Non siamo ancora in Champions e dobbiamo vincere a Verona che giocherà come il Parma..
Noi giochiamo senza Wesley che oggi non era in giornata. Abbiamo Rensch recuperiamo Kone e Soule.
Ci mancano soli 3 punti e finalmente raggiungiamo quest’anno la Champions (non i prossimi anni come qualcun altro pensava..).
Mister grande ma ora devi sapere fare qualcosa che pochi allenatori riescono a fare a Roma.. frenare l’entusiasmo.
Non siamo ancora in Champions e dobbiamo vincere a Verona che giocherà come il Parma..
Noi giochiamo senza Wesley che oggi non era in giornata. Abbiamo Rensch recuperiamo Kone e Soule.
Ci mancano soli 3 punti e finalmente raggiungiamo quest’anno la Champions (non i prossimi anni come qualcun altro pensava..).
Io un sassolino dalle scarpe me lo voglio proprio togliere: Da notare la repentina scomparsa di alcuni nick dopo la sconfitta al derby. Sempre critici e spietati nei confronti di Dybala, a cui rinnovo i miei complimenti per la buona prestazione di oggi. Neppure hanno esultato alla doppietta di Mancini Piu’ chiaro di cosi’si muore si dice Ma lasciamo stare e godiamoci sta vittoria Derby vinto e fegato dei laziali a pezzi Si Gode!!! 👌👍💛❤️
Grande Gasp
adesso non toppiamo l’ultima
fantastico davvero quello che stai facendo. daje gasp che ci siamo quasi 💪
Dategli una rosa seria in estate questo te la lotta con l’inter fino all’ultima
è una vita che lo dico …dategli 4 o 5 giocatori che dice lui ci giochiamo lo scudo Gasp in Italia e in Europa è un top
L’ impegno e l’abnegazione di quest’ uomo sono incredibili!! Anche nei momenti difficili, ha sempre sostenuto che il lavoro avrebbe pagato! Chapeau mister, sempre con te!!💛❤️
Mi torna in mente l’immagine di Gasperini sperduto all’aeroporto quando è arrivato qui e non trovò un cane ad accoglierlo.
La fiducia della gente se l’è proprio dovuta guadagnare da zero.
Complimenti mister.
Grazie Gasp.
Grande mister.
Se la spunti in questa situazione (di campo e fuori) per quanto mi riguarda con un altro non sarebbe successo come non è praticamente mai successo nella nostra stroria che abbiamo vinto corse del genere.
E se a qualcuno la cosa non piace, che schiumasse.
Tutto fantastico, à parte le quaglie 💥
giornata da incorniciare,
abbiamo tutto il futuro nelle nostre
mani, CL, mercato e altro.
Dajeeee Forza la Magica e i sui tifosi
fantastici 🫶❤️
sogliano ds…
Forza A.S Roma sempre!
testa bassa e pedalare
Testa bassa e concentrati, la prossima è la partita più importante della stagione.
Forza ragazzi
Da Grugliasco alla Capitale: che strada hai fatto Mister ? ;-)) …oggi guarderò a Torino tutti i miei amici Juventini in una di quelle poche volte in cui…forse non oggi…non ancora: testa a Verona…con tutta la testa l’anima e il cuore!!!! FORZA ROMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Zona CL. a un passo Adesso i conti tornano, complimenti Gasp
Forza Gasp è rimasta solo una partita
Oggi i senatori MANCINI CRISTANTE DYBALA hanno vinto il derby , vediamo chi dirà che non gli si deve rinnovare il contratto e perchè quì e perchè la…
Indubbiamente la partita l’hanno vinta loro. Ma il rinnovo non basta perché gli si deve mettere dietro gente valida che può farli rifiatare. Così si può costruire una Roma vincente.
Oggi si festeggia e non si fanno polemiche.
E testa alla prossima che è fondamentale!!!!!
I Friedkin devono capire con chi lottera’ questa squadra l’anno prossimo. Gasp ha fatto un miracolo (Verona permettendo) e i giocatori con abnegazione l’anno seguito, ma per lottare con le migliori in Italia e in Europa dobbiamo ancora crescere molto. Gasp una garanzia, devono seguirlo nel mercato estivo e evitare gli errori dell’anno scorso.
bella Roma contro una bella Lazio .. ma l’abbiamo vinta noi .. e anche bene ..
Sei un grande!
Hai lottato contro nemici esterni ed interni e hai avuto ragione tu.
Adesso tocca a chi di dovere ascoltare quello che tu predichi.
Come già detto da qualcun altro, bisogna frenare l’entusiasmo e mantenere il focus sull’obiettivo perché il prossimo avversario può fare male. Io continuo a credere che non bisogna rinnovare né Dybala e né Mancini, Cristante vista la sua duttilità lo terrei a cifre adeguate, non basta la resa di una partita per sovrastare il rendimento visto fino ad ora. Questa è la mia opinione
Festeggiamo, perché un derby vinto e’ sempre bello.
Ma da domani testa a Verona.
Dipende solo da noi!!!!
Grazie Roma per avervi ti contro i caciottari.
Grazie Mister per la voglia che hai generato nella squadra,
Adesso e’ rimasto un’ultimo grande sforzo per raggiungere un obbiettivo fondamentale per lo sviluppo del prossimo mercato e stagione, a Verona non sarà’ una passeggiata, sto vedendo la partita di Milano e non sono molto tranquillo…….
Comunque sempre sempre sempre Forza Magica Roma
A Verona squadre hanno perso scudetti.
Sarà una trasferta difficilissima. Bisogna tenere la concentrazione alta e sfruttare questa grandissima occasione.
tutto bene tuttavia bisogna stare calmi, ranieri ha sbabliato a livello di dirigente a non chiedere il 4 posto ma la roma era da quarto posto e forse qualcosa di piu. nel 2025 era prima e quest’anno e’ piu forte. facciamo che e’ stato un anno di costruzione ma onestamente non ci vedo tutta questa impresa nell’arrivare 4 ed essere stati eliminati da torino e bologna. ce strada da fare, vediamo se arrivano 5-6 elemenrti seri che completino la rosa a questo punto come gasperini vuole.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.