LIVE! Gasperini: “Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ora sta a noi. Sono venuto alla Roma per vincere qualcosa di importante”

Gian Piero Gasperini interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Lazio, derby valido per la 37esima giornata di campionato e penultimo turno della Serie A 2025/2026. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Il destino è di nuovo nelle mani della Roma, quanto ci deve credere ora la Roma?

“Dobbiamo essere felici. Ora dipende da noi, non dobbiamo più sperare nei risultati degli altri e questo è un vantaggio. La partita di Verona sarà importantissima e difficile. Ora siamo felici di aver vinto il derby, se riusciremo a vincere anche a Verona avremmo fatto qualcosa di straordinario, oltre le aspettative”.

Il primo pensiero che ha avuto quando è finita la partita? A Roma forse ci credeva solo lei…Quanto ha dato lei a questa Roma?

“Ci credevo perchè ho vissuto tanti campionati e sapevo benissimo che la corsa Champions si decide alla fine, e che nel finale diventa un altro tipo di campionato. Ringrazio sempre i giocatori, dal primo giorno di ritiro, stiamo facendo una stagione straordinaria e non solo per i risultati, ma quanto abbiamo costruito nello spogliatoio. Ora ci manca una partita, dobbiamo essere bravi come lo siamo stati nelle 37 partite, e questa sarà una bella sfida. La Champions è ancora da conquistare”.

Mai visto un allenatore così scatenato: lei dica la verità, è venuto per vincere qualcosa di importante?

“Assolutamente sì, mi sono dato 3 anni di tempo. In piazze come questa non puoi stare 10 anni senza vincere. Io mi ero posto la Champions come traguardo. Le squadre sono sostenibili quando ottieni risultati, l’obiettivo è fare squadre forti e giocare per obiettivi alti”.

Quanto è stato importante il pubblico?

“Il pubblico è stato sempre così, lo stadio è sempre sold out. Questo succede in pochissimi posti. Io sono piemontese, scuola Juve, ero il candidato meno adatto per entrare in sintonia con la gente. Penso che la gente mi abbia apprezzato per la mia voglia di fare calcio. Per me aver conquistato la credibilità della gente per me vale più di uno scudetto”.

Due gol di Mancini uguali, sono casualità?

“E’ una cosa straordinaria, lui di gol così ne ha fatti parecchi. Averni fatti due in un derby rimarrà nella storia”.

Vittoria contro una squadra scarica e con meno giorni di riposo?

“Mi dispiace che i tifosi della Lazio non siano venuti, ma è una scelta fatta da tempo e non siamo responsabili. Aver giocato di mercoledì non è un problema, chi gioca le coppe e le finali…sono alibi che non tengono più”.

E’ più felice Gasp o è più arrabiato chi non ha fato di tutto per prenderlo come allenatore?

“Io sono felice qui, con i miei giocatori e con quello che abbiamo fatto”.

Le sensazioni?

“Siamo a un passo, ora dipende da noi. Quando vai oltre le tue aspettative è molto bello. Noi facciamo calcio e dare soddisfazioni alla gente, e io ho visto gente felicissima. Quando fai questo per chi vive per la Roma, abbiamo fatto felici tanta gente. Ora speriamo di farla domenica”.

GASPERINI A DAZN

Allegri si complimenta con Gasperini: “Non era facile fare il lavoro che ha fatto a Roma in un ambiente difficile…”

“Grazie Max. Abbiamo ancora 90 minuti da giocare. Un campionato straordinario, tante squadre in pochi punti. Oggi è stata un’emozione enorme. Siamo felici perché sappiamo che dipende da noi e non da altre squadre. Possiamo raggiungere domenica questo traguardo”.

Aveva speranza e consapevolezza che qualcuno potesse fare un passo falso?

“Ce lo auguravamo ma non era facile. Poi alla fine ha perso la Juventus in casa. Noi eravamo concentrati sulla nostra partita che era molto difficile contro una Lazio di valore e che ha recuperato elementi. Primo tempo di difficolta, poi l’abbiamo sbloccata. Complimenti a questi ragazzi. Ora non dobbiamo farci prendere troppo dall’entusiasmo. Domenica è l’ultimo passo di questa rincorsa incredibile. Dobbiamo festeggiare oggi”.

Questa squadra ha saputo reagire nei momenti di difficoltà e oggi ha dimostrato un grande cuore. Mancini è l’emblema…

“Mancini ha fatto una doppietta in un derby che rimarrà indelebile. Questa squadra ha avuto tanti capitani che ha saputo amalgamare anche i nuovi che sono arrivati. Non ho avuto problemi di nessun tipo. Tutti hanno cercato di dare il massimo. Sono stati rari i momenti difficili, addirittura pensiamo che il 3-3 contro la Juve è stato un momento difficile invece quella è stata una partita che ci ha dato consapevolezza di avere qualità, di fare gol, cosa che nel girone di andata facevamo fatica. In tanti sono andati in gol”.

Proverà a trattenere Dybala?

“Questa è materia della prossima settimana. La fortuna è che qui c’è la proprietà, diventa tutto più facile perché sono in grado di dare risposte sul momento. C’è la volontà della società, del calciatore, sicuramente io sarei molto contento per lui e tanti altri. Abbiamo superato il fatto di avere diversi giocatori in scadenza. Sono stati professionali, hanno dimostrato attaccamento alla Roma. Non abbiamo ancora raggiunto il traguardo ma il giudizio sui ragazzi non cambia”.

Redazione GR.net