FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa domenica 17 maggio 2026. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Pjanic: “Oggi segna Malen. E Dybala…”

Miralem Pjanic carica la Roma in vista del derby: “I giallorossi arrivano con entusiasmo e motivazioni superiori rispetto alla Lazio”. L’ex centrocampista indica in Malen l’uomo chiave della sfida: “Segna a prescindere, è stato straordinario”. Sul futuro di Dybala aggiunge: “Uno come lui la Roma deve tenerselo stretto, spero resti per giocare la Champions”. Pjanic ha poi confermato di lavorare con il padre di Kerim Alajbegovic: “È un giovane di grande talento, ma al momento non ci sono accordi con nessun club”. (La Gazzetta dello Sport)

Ore 8:45 – Derby: la Lazio protesta, Sud pronta alla coreografia

Prosegue lo sciopero dei tifosi della Lazio: il derby delle 12 sarà il primo della storia con una delle due curve praticamente deserta. Venduti appena 1100 biglietti tra Curva e Distinti Nord, con i sostenitori biancocelesti che seguiranno la protesta da Ponte Milvio anche durante la partita. Dall’altra parte, circa 50mila romanisti sono pronti a colorare l’Olimpico con una scenografia che coinvolgerà anche la tribuna. (Il Messaggero)

Ore 9:00 – Derby e tennis, scatta la “maratona della sicurezza”

Roma si prepara a una domenica blindata con derby e finale degli Internazionali nello stesso quadrante del Foro Italico. Il piano definito in Questura prevede circa mille agenti impegnati tra Olimpico e area tennis, con percorsi separati per evitare contatti tra i flussi di tifosi e spettatori. I romanisti raggiungeranno lo stadio da lungotevere Thaon de Revel e Ponte Duca d’Aosta verso piazza Lauro de Bosis, mentre l’accesso alla Monte Mario sarà da via dei Gladiatori. (Il Tempo)

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