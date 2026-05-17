Roma, derby e zona Champions: festa totale. Gasperini scatenato sotto la Sud – VIDEO!

La Roma si prende il derby, il quarto posto e una fetta enorme di Champions League. I giallorossi battono 2-0 la Lazio all’Olimpico grazie a una straordinaria doppietta di Gianluca Mancini, decisivo con due colpi di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, e approfittano della clamorosa sconfitta della Juventus contro la Fiorentina per effettuare il sorpasso in classifica.

Una giornata perfetta per la squadra di Gasperini, che adesso arriva all’ultima giornata di campionato da padrona del proprio destino: vincere contro il Verona significherebbe ritorno in Champions League.

Al triplice fischio è esplosa la festa giallorossa. La squadra si è radunata in cerchio a centrocampo attorno a Gasperini, che ha parlato brevemente ai suoi giocatori prima di dare il via all’esultanza collettiva sotto gli applausi dell’Olimpico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)

Poi il momento più simbolico della serata. Il tecnico giallorosso si è diretto sotto la Curva Sud lasciandosi andare a un’esultanza sfrenata insieme ai tifosi romanisti. Gasperini è stato immortalato dalle telecamere mentre ballava, salutava il pubblico e si godeva l’abbraccio dello stadio dopo una vittoria che può cambiare definitivamente il senso della stagione romanista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)

Un’immagine potentissima, soprattutto considerando le tante perplessità che avevano accompagnato il suo arrivo nella Capitale. Oggi invece il feeling tra Gasperini, squadra e tifoseria sembra totale.

Redazione Giallorossi.net