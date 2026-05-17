Roma, derby e zona Champions: festa totale. Gasperini scatenato sotto la Sud – VIDEO!

La Roma si prende il derby, il quarto posto e una fetta enorme di Champions League. I giallorossi battono 2-0 la Lazio all’Olimpico grazie a una straordinaria doppietta di Gianluca Mancini, decisivo con due colpi di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, e approfittano della clamorosa sconfitta della Juventus contro la Fiorentina per effettuare il sorpasso in classifica.
Una giornata perfetta per la squadra di Gasperini, che adesso arriva all’ultima giornata di campionato da padrona del proprio destino: vincere contro il Verona significherebbe ritorno in Champions League.
Al triplice fischio è esplosa la festa giallorossa. La squadra si è radunata in cerchio a centrocampo attorno a Gasperini, che ha parlato brevemente ai suoi giocatori prima di dare il via all’esultanza collettiva sotto gli applausi dell’Olimpico.
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Poi il momento più simbolico della serata. Il tecnico giallorosso si è diretto sotto la Curva Sud lasciandosi andare a un’esultanza sfrenata insieme ai tifosi romanisti. Gasperini è stato immortalato dalle telecamere mentre ballava, salutava il pubblico e si godeva l’abbraccio dello stadio dopo una vittoria che può cambiare definitivamente il senso della stagione romanista.
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Un’immagine potentissima, soprattutto considerando le tante perplessità che avevano accompagnato il suo arrivo nella Capitale. Oggi invece il feeling tra Gasperini, squadra e tifoseria sembra totale.
Redazione Giallorossi.net
Manca ancora VR…
vi prego.
Ma quali perplessità? Solo perchè era piemontese e veniva dall’Atalanta? Si sapeva che era un signor allenatore. Che la società lo assecondi e i risultati arriveranno.
a Rod ricordateve quando l’ho criticavamo adesso e un bravo allenatore vedi come semo fatti noi tifosi. sempre sempre sempre sempre forza Roma !
Mi racconando concentrazione massima il Verona farà la gara della vita lo sappiamo già noi dovremo fare lo stesso .
Gasperini sei un grande
da domani testa al Verona…. manca ancora una partita e stanno tutti rosicando ce la renderanno molto dura …
Giusto festeggiare il derby.
Ma ricordiamoci che ancora non siamo certi di nulla, non come la lazio che è certa di essersi qualificata pe’ stokaxxo!!! 🤣
FORZA ROMA
Col tempo mi sto facendo un’idea. Sono più romanisti alcuni che vengono da fuori, anche da molto lontano, che certe banderuole de noantri.
Dzeko, Boniek, El Sharawi, Gasperini…
Direi che ancora non abbiamo ottenuto nulla, prima di festeggiare aspetterei la partita di Verona, che oggi dopo Torino ha pareggiato anche al Meazza.Oggi abbiamo ottenuto una grande vittoria, ma si può giocare meglio, ciò che è bastato contro la Lazio, potrebbe non bastare contro gli scaligeri, che sono soliti rompere le uova nel paniere, anche quando non hanno più nulla da chiedere al campionato…
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.