Lazio, flop anche dell’audience: la gara col Bayern tra gli ottavi di Champions meno visti negli ultimi 10 anni

ALTRE NOTIZIE – Ieri all’Allianz Arena è andato in scena il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Lazio: 3-0 per i tedeschi, che eliminano la squadra di Sarri e si qualificano ai quarti della competizione.

La sfida, inoltre, è stata trasmessa in chiaro su Mediaset e, come svela il sito sportivo Calcio e Finanza, ha raccolto 3.416.000 spettatori su Canale 5 per il 16,1% di share.

Nn un grande risultato nemmeno dal punto di vista dell’audience: quella della Lazio è stata la partita con una formazione italiana meno vista in chiaro degli ultimi 10 anni, considerando il numero totale degli ascoltatori, e si classifica al quartultimo posto per quanto riguarda il dato legato allo share.

Fonte: calcioefinanza.it