Calciomercato Roma, Dybala offerto al Barcellona: i blaugrana tentati dall’affare. Giallorossi pronti al rinnovo

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’ottimo rendimento di Paulo Dybala con la maglia della Roma non passa inosservato: secondo quanto scrivono in Spagna sul quotidiano Sport, la Joya sarebbe stato offerto al Barcellona dagli agenti del calciatore.

La Joya infatti potrebbe liberarsi sfruttando la clausola rescissoria di 12 milioni di euro presente nel contratto dell’argentino e valida per le squadre straniere da utilizzare il prossimo luglio.

Per il Barça il fantasista non sarebbe una priorità ma starebbe studiando l’operazione, tentato dall’affare: l’ingaggio, infatti, sarebbe anche accettabile per le casse del club.

Anche l’Atletico Madrid sarebbe stato informato della situazione e in Premier League il West Ham avrebbe mostrato interesse.

La Roma, comunque, vorrebbe rinnovare l’intesa con Dybala e aumentare il suo ingaggio: il giocatore e il suo entourage sarebbero disposti ad ascoltare i giallorossi.

Fonte: sport.es

