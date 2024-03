ULTIME DA TRIGORIA – Karsdorp ok per il Brighton. Ndicka in campo con la mascherina. Smalling o Elsha, resta il rebus (VIDEO)

AS ROMA NEWS – La Roma ha svolto questo pomeriggio la seduta di rifinitura in vista della partita di domani sera (ore 18:45) contro il Brighton, andata degli ottavi di finale di Europa League.

Regolarmente in gruppo Rick Karsdorp che dunque sembra aver messo alle spalle i problemi accusati al ginocchio negli ultimi giorni. L’olandese non è al meglio, e la sua presenza dal primo minuto resta incerta, ma sarà convocato.

Ok anche Evan Ndicka, che però questo pomeriggio si è allenato indossando una mascherina protettiva dopo il colpo al volto rimediato nell’ultima gara giocata contro il Monza.

Mister De Rossi non ha sciolto il rebus legato allo schieramento, lasciando incerta la formazione per domani: se il tecnico opterà per il 4-3-3 giocheranno Celik e Spinazzola sulle fasce con El Shaarawy in attacco, se invece deciderà per il più prudente 3-5-2 ci sarà Smalling al centro della difesa, con il Faraone destinato alla panchina.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini