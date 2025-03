Lazio, l’ex falconiere: “Io da Formello non me ne vado, Lotito dovrà inventarsi un modo per cacciarmi”

NOTIZIE AS ROMA – “Io da Formello non me ne vado“. Parola di Juan Bernabé, ormai arcinoto ex falconiere della Lazio che continua a vivere abusivamente nel centro sportivo del club biancoceleste nonostante sia stato licenziato a gennaio a causa della pubblicazione delle foto scabrose di qualche tempo fa. Per saperne di più sulla sua situazione attuale, il programma di Rete 4 “Fuori dal Coro” l’ha raggiunto e intervistato in esclusiva. Queste le sue dichiarazioni.

“Oggi mi sento perfetto, meglio che mai. Mi piace Formello e non voglio lasciarlo. Io sto molto bene nel centro sportivo. La legge italiana è uguale per tutti: il presidente Lotito dovrà mettere su un meccanismo legale per cacciarmi via perché volontariamente io non me ne vado. Hai capito, presidente?”.

Il presidente Claudio Lotito ne aveva parlato così recentemente: “Sta ancora a Formello, l’aquila invece purtroppo non c’è e non so dove l’abbia portata. Sta occupando abusivamente e senza titolo una stanza e abbiamo fatto le procedure per poterci riappropriare della proprietà, in termini giudiziari. Dopo quello che ha fatto… Su questo direi che sono stato apprezzato, non c’è giustificazione. Io credo nel calcio didascalico e moralizzatore e mandavo lui nelle scuole con l’aquila e poi mi fa quegli atti osceni in luogo pubblico. Ma poi cosa ha detto!”.

