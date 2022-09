Lazio, Lotito: “Scudetto? Ci sono tutte le possibilità”

ALTRE NOTIZIE – Il presidente della Lazio Claudio Lotito diventa ufficialmente Senatore (eletto in Molise), ma mantiene la carica di numero uno del club.

“Un impegno non semplice, non mi distoglierà dalla Lazio. Nelle partite in casa, quando possibile in trasferta, come anche a Formello non mancherà la mia presenza a fianco della squadra, per il successo di questa grande famiglia”.

Lotito sogna in grande: “Scudetto? Non ci facciamo mancare nulla. Abbiamo allestito la squadra per renderla sempre più competitiva, ci sono tutte le possibilità“.

“La Lazio ha una rosa competitiva, una sua fisionomia di gioco, è coraggiosa, non rinuncia mai ad attaccare e fare la partita…incarna l’ambizione di tutta la società, che sul suo allenatore ha voluto costruire un nuovo progetto.

Il patrimonio tecnico è stato molto rafforzato. I nostri migliori calciatori, che le grandi d’Europa vorrebbero, sono rimasti qui. In più, sono arrivati giocatori importanti, giovani ed esperti”.

Fonte: Sportmediaset.it