Sky Sport: “Lukaku verso il forfait per Inter-Roma. Ok Calhanoglu”

ULTIME NOTIZIE INTER ROMA – Calhanoglu sì, Lukaku ni. In vista di Inter-Roma arriva da Sky Sport il punto sulle condizioni dei due calciatori nerazzurri in dubbio per la partita di sabato.

Il centrocampista turco tornerà in gruppo tra mercoledì e giovedì: il suo recupero procede bene e contro i giallorossi, con ogni probabilità, sarà della partita.

Più indietro, invece, la condizione fisica di Lukaku. L’attaccante belga sta recuperando più lentamente rispetto al compagno di squadra, anche a causa di una struttura fisica più imponente.

Prima di essere al 100% dovrà completare il percorso di guarigione e lavorare ulteriormente sulla condizione atletica. Ad oggi, è da escludere l’idea di vederlo in campo da titolare contro la Roma, ma è difficile anche una sua eventuale presenza in panchina. Al suo posto pronto Edin Dzeko, l’altro grande ex della partita.

Fonte: Sky Sport