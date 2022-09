Calciomercato Roma, a gennaio si ridiscuterà il riscatto di Wijnaldum: PSG pronto allo sconto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Georginio Wijnaldum sta lavorando giorno dopo giorno per recuperare dalla rottura della tibia subita in allenamento, ma il ko può rimettere in discussione il suo riscatto e relativo prezzo.

Stando a quanto rivela Calciomercato.com in questi minuti, Roma e PSG ridiscuteranno l’accordo trovato in estate sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro.

La società francese, infatti, sembrerebbe essere disposta a concedere uno sconto sul pagamento, che dipenderà anche dal numero di presenze che il calciatore collezionerà in questa stagione. Le parti ne hanno già parlato e a gennaio si faranno ulteriori valutazioni.

Fonte: Calciomercato.com