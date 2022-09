Under 20, Italia-Svizzera 3-0: assist per Volpato, in campo per un’ora

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’Italia Under 20 ha battuto per 3-0 i pari età della Svizzera grazie alle reti di Montevago, Fabbian e De Nipoti.

Ottima prova degli Azzurrini, i quali continuano la preparazione verso il Mondiale di categoria, che andrà in scena nel 2023 in Indonesia. Tra i protagonisti della sfida di oggi c’è anche il giallorosso Cristian Volpato, partito titolare e sostituito al minuto 61 da Ambrosino.

Il trequartista mancino ha disputato una buona gara, fornendo anche l’assist per il gol del momentaneo 2-0. Nel primo dei due impegni con la nazionale, il classe 2003 aveva messo a segno il gol del momentaneo 0-2 nella vittoria contro il Portogallo (poi terminata 1-2).