Dybala in tribuna anche per Argentina-Giamaica. Scaloni: “Ho preferito non rischiarlo”. La Joya già in viaggio per l’Europa

AS ROMA NEWS – Ancora tribuna per Paulo Dybala. Il ct Scaloni ha preferito non rischiare l’attaccante giallorosso, non portandolo nemmeno in panchina nella partita vinta per 3 a 0 contro la Giamaica disputata alle 2 ore italiane.

“È stata una nostra decisione, dello staff tecnico, di non rischiare Paulo“, le parole del selezionatore dell’Albiceleste al termine della partita. “Voleva giocare. È ad un livello molto buono e ho preferito non rischiarlo, così che continui nel suo club e poi si deciderà“.

Alla fine l’Argentina non ha avuto problemi a superare i giamaicani: in rete Alvarez a inizio match e poi Messi con una doppietta, subentrato nella ripresa all’interista Lautaro Martinez.

Paulo Dybala è già in viaggio per rientrare al più presto a Trigoria. In queste ore l’attaccante della Roma si trova su un volo diretto a Parigi insieme a Messi, Di Maria a Paredes, quindi si imbarcherà per raggiungere la Capitale.

Una volta a Trigoria, la Joya effettuerà nuovi controlli da parte dello staff medico della Roma e quindi toccherà a Mourinho decidere se mandarlo in campo dal primo minuto contro l’Inter. Molto dipenderà anche dalle sensazioni del calciatore stesso.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

