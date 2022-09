A San Siro oltre 4mila tifosi. Olimpico esaurito per Betis e Lecce

NOTIZIE AS ROMA – Quattromila sabato a San Siro, l’Olimpico tutto esaurito la settimana successiva con il Lecce: i tifosi della Roma, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli), rispondono ancora una volta presente.

La scorsa stagione la Roma di José Mourinho è sempre uscita sconfitta da San Siro, la speranza è quella di invertire la tendenza, partendo dal fatto che senza il portoghese in panchina non sarà semplice.

Mourinho sarà in tribuna, i romanisti quasi tutti nel settore ospiti. D’altronde la partita alle 18 di sabato fa sì che possa esserci un vero e proprio esodo. Praticamente tutti arriveranno sabato in giornata per poi ripartire o dopo la partita o direttamente domenica mattina.

Previste, invece, quasi 60 mila persone per la sfida di giovedì alle 21 contro il Betis Siviglia all’Olimpico: al momento sono rimasti disponibili solo biglietti di tribuna d’onore laterale Nord (235 euro) e tribuna 1927 (400 euro). L’ennesimo “sold out”, ancora una volta, è a un passo.

Fonte: Gazzetta dello Sport